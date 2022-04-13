أعوان أمن يعتدون بالعنف الشديد على إمرأة.. وابنتها توجّه نداء عاجل (فيديو)

تعرّضت المواطنة التونسية “ليلى” أمس الثلاثاء 12 أفريل 2022 لاعتداء بالعنف الشديد من طرف أعوان أمن بمركز الكبارية بتونس العاصمة اثر مشادة كلامية بين الطرفين.

ووفق رواية ابنة المتضرّرة في فيديو نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” فإن أمها كانت قامت باستغلال بطحاء بالشارع لتركيز مراجيح حتى تتمكن من إعالة أبنائها بعد وفاة والدهم حيث تبين أنها أرملة وأم لـ 3 أبناء وعند مرور دورية أمنية طلب منها إزالة المراجيح الا انها رفضت وتنقلت الى مركز الكبارية للاستفسار وعلى ما يبدو حصل تلاسن انتهى بالاعتداء عليها بالعنف لفظيا وماديا من طرف أعوان الأمن وتم تكبيل يديها كما تعرّضت بناتها بدورهن لتكبيل اليدين بمركز الأمن اثر احتجاجهن على الاعتداء على والدتهن واهانتها من طرف “السلطات” الأمنية.

ومازالت المتضرّرة رهن الايقاف بمركز بمنطقة جبل جلود، وفق ما أكده ناشط من المجتمع المدني على صفحته والذي بادر بتوثيق الحادثة بالصور والفيديوهات.

وتم نشر صور لها تظهر تعرّضها للعنف الشديد.

لم تصدر وزارة الداخلية بيانا لتوضيح ملابسات هذه الحادثة الصادمة.



