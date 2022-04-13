بعد صفقة طباعة الكتب التونسية في تركيا: غرفة صانعي الكتاب المدرسي ترد على وزارة التربية..

كشف سمير ڨرابة رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022، أنّ طباعة الكتاب المدرسي التونسي خارج البلاد كما تم الإعلان عنه مؤخرا من طرف وزارة التربية هي سابقة في تاريخ تونس.

وقال: ”لأول مرة في تاريخ البلاد التونسية تتم طباعة الكتاب المدرسي التونسي خارج البلاد”، مندّدا بتوجه وزارة التربية للتعاقد مع شركة تركية لطباعة الكتاب المدرسي.

واعتبر المتحدث في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ وزير التربية تخلى عن دوره كوزير ليتحوّل إلى ناطقا رسميا باسم المركز الوطني البيداغوجي، مؤكّدا أنّ تصريحات الوزير بخصوص تكلفة طباعة الكتب في تركيا مجانب للصواب.

وأوضح قائلا: ” الأتراك لا يدفعون الآداءات على القيمة المضافة على عكس تونس وهو ما لم تستوعبه وزارة التربية… إلاّ إذا أرادوا تحويلنا إلى مهربي ورق” .

وأكّد أنّ مطابعا تونسية تقدّمت بأسعار منخفضة مقارنة بالشركة التركية في المناقصة، قائلا: ”وزارة التربية توجهت إلى مطابع أجنبية رغم أن أسعار المطابع التونسية أقل بسبب خطأ في المعلومة وفي طريقة حساب تكاليف الطباعة في الخارج ولكنها اليوم لا تستطيع التراجع”، مضيفا: ”مدير عام المركز الوطني البيداغوجي غلطوه.. وهو غلّط وزير التربية.. وتو معدش ينجّم يتراجع..”