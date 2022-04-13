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وزارة التجارة تحذر من استهلاك منتوجات تابعة للعلامة التجارية KINDER

2022/04/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت وزارة التجارة اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022، أنه تبعا للتحذيرات الصادرة عن السلط الصحية بعدد من البلدان الأوروبية والمتعلقة بسحب دفعات شكلاطة من العلامة التجارية KINDER المصنعة ببلجيكا من قبل شركة Ferrero Rocher بعد ثبوت تلوثها بجرثومة السالمونيلا المضرة بصحة الإنسان، أنه لم يتم التوريد بالطرق القانونية لهذه المنتجات من بلجيكا الى تونس.
كما دعت وزارتا التجارة والصحة كما المواطنين إلى اتباع اليقظة وعدم الإقبال على المنتوجات التي تروج في المسالك الموازية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
وأشارت وزارة التجارة في بلاغ لها الى أن مصالح المراقبة المشتركة تواصل تأمين المراقبة اللازمة منذ صدور التحذير في مختلف مسالك توزيع هذه المنتجات.
وتتعلق بالمنتجات التالية:
– “كيندرسورپرایز”،
– “كيندرسربرايزماكسي”،
– “كيندرميني ايكس”،
– “كيندرميكس”،
– “كيندرشوكوبون”،
– “كيندرهايي مومنت”

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