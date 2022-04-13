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رئيس الجمهورية يؤكد استعداد تونس لتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل احتضان مقرّ الوكالة الإفريقية للأدوية

2022/04/13 أخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة الأستاذ “آغري أمبالي” Aggrey Ambali الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس في إطار متابعة ملف ترشح تونس لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية.
وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء، استعداد تونس لتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل احتضان مقرّ الوكالة الإفريقية للأدوية، وتوفير أفضل الظروف لضمان حسن سير عملها حتى تنجح في تحقيق أهدافها بما يخدم مصلحة شعوب القارة.

وأشار إلى أن تونس تتوفّر على كل المقومات اللوجستية والبشرية في المجال الطبي، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وذكّر رئيس الدولة بالتزام تونس الثابت بالبعد الإفريقي في سياستها الخارجية، وعزمها الراسخ على دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل والاندماج في القارة.

وكان هذا اللقاء مناسبة، أيضا، للتداول بشأن الوضع الصحي في إفريقيا لا سيّما في ظل التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، وللتطرق، كذلك، إلى الحاجة إلى التقارب في السياسات الصحية في القارة وتعزيز قدرات دولها على التصدّي لانتشار الأوبئة والأمراض وسدّ الفجوة على مستوى الحصول على الأدوية.

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