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بطولة الرابطة الاولى (المجموعة 2-المرحلة الاولى-الجولة الاخيرة): النتائج و الترتيب

2022/04/13 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تاهلت فرق النادي الافريقي والاتحاد المنستيري والنجم الساحلى حسب ترتيب تفاضلي الى مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن المجموعة الثانية وحملت معها نقاط الحوافز حيث كسب النادي الافريقي (3 نقاط) والاتحاد المنستيري (2 نقطتان ) والاتحاد المنستيري (1 نقطة).
ونزل فريق هلال الشابة مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية عقب مقابلات الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى للبطولة ( المجموعة الثانية) التي جرت اليوم
وسيخوض فريقا الاولمبي الباجي والترجي الجرجيسي دورة “باراج ” تفادي النزول عن المجموعة الثانية.

في مايلي النتائج والترتيب في اعقاب الجولة الاخيرة من مباريات المرحلة الاولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاربعاء:

في مركب جرجيس
الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي 1-صفر

في ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي – الاولمبي الباجي 2-2

في ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان – مستقبل رجيش 1-صفر

في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي – هلال الشابة 1-صفر

الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- النادي الافريقي 25 14 7 4 3 12 6 تاهل الى مرحلة التتويج ب3 نقاط حوافز
2- الاتحاد المنستيري 23 14 6 5 3 8 5 تاهل الى مرحلة التتويج بنقطتي حوافز
3- النجم الساحلي 22 14 5 7 2 14 8 تاهل الى مرحلة التتويج بنقطة حواحز واحدة

4- مستقبل الرجيش 20 14 5 5 4 10 10
5- مستقبل سليمان 17 14 4 5 5 7 9

6- الاولمبي الباجي 16 14 4 4 6 9 10 يلعب من اجل تفادي النزول
7- ترجي جرجيس 13 14 3 4 7 6 14 يلعب من اجل تفادي النزول

8- هلال الشابة 13 14 3 4 7 6 10 ينزل الى بطولة الرابطة الثانية

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