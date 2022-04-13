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بطولة الرابطة المحترفة الاولى: النتائج و الهدافون

2022/04/13 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في مايلي نتائج وهدافو الجولة الاخيرة من مباريات المرحلة الاولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاربعاء:

في مركب جرجيس الاتحاد المنستيري صفر
الترجي الجرجيسي 1 بلال التواتي (26)

في ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي 2 ايهاب المساكني(6)/صدام بن عزيزة(42)
الاولمبي الباجي 2 اسامة بوقرة(49)/بلال الماجري(55)

في ملعب سليمان البلدي مستقبل سليمان 1 الهادي خلفة (9)
مستقبل رجيش صفر

في ملعب حمادي العقربي برادس النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي(57)
هلال الشابة صفر

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