سليانة: 13 مخالفة إقتصادية لدى تنفيذ 1191 عملية تفقد خلال ال10 أيام الأولى لشهر رمضان



رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بولاية سليانة، خلال ال10 أيام الأولى من شهر رمضان، 134 مخالفة إقتصادية لدى تنفيذ 1191 عملية تفقد بجل المعتمديات أمنها 55 فريقا، وفق ما ذكره كاهية مدير المعاملات الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، مبروك المعموري.

وبين في تصريح، اليوم الخميس، ل(وات)، أن المخالفات المسجلة توزعت إلى 33 مخالفة للترفيع في الأسعار، و67 مخالفة في عدم إشهار الأسعار ، و19 مخالفة في الميزان ومخالفتين في الفوترة ومخالفة في الإحتكار.

وأضاف المعموري، أنها تتوزع حسب القطاعات بين 45 مخالفة بالخضر والغلال، و52 مخالفة بالمواد الغذائية العامة، و16 مخالفة بالدواجن واللحوم، الى جانب مخالفات أخرى.

وفيما يتعلق بوضعية التزويد خلال ذات الفترة، أوضح المسؤول، أن وتيرة التزود بالزيت النباتي المدعم تحسنت تدريجيا، مع ضمان إستمرارية التزويد بجميع نقاط البيع، فضلا عن توفر مادتي السميد والفرينة.