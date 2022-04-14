عبد اللطيف المكّي: “قيس سعيّد رفض مقترح الحوار الوطني لاتحاد الشغل الذي كان سيجنّبنا الأزمة الحاليّة”

أكد القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي أن أولويات رئيس الجمهورية قيس سعيد حاليا لا تتعلق سوى بتركيز نظام سياسي جاء به مشروعه الشخصي، معتبرا أن سعيد لا يهتم للوضعيتين الاقتصادية والاجتماعية بل بالعكس يعول في تعبئة موارد الدولة على رفع الأسعار والضرائب وضرب المقدرة الشرائية.

وشدد المكي أن سعيد لم يقبل مقترح الحوار الوطني لاتحاد الشغل الذي كان يمكن أن يجنبنا الأزمة الحالية وأن يؤدي لحكومة انقاذ تعمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

واعتبر المكي أن سعيد يشارك في تعفين الأزمة السياسية وينقلب على التجربة السياسية وسيصدر دستورا كتبه بمفرده،مؤكدا أن المناخ الحالي لا يسمح بالانتخابات والاستفتاء.