عبد اللطيف المكّي: “قيس سعيّد رفض مقترح الحوار الوطني لاتحاد الشغل الذي كان سيجنّبنا الأزمة الحاليّة”

فتح طلب عروض لبيع الحصص المصادرة في الشركة التي تستغل رخصة موزاييك إف إم

عاجل: امكانيّة الغاء إضراب شركات توزيع المحروقات

منحرف يسدّد عددا من الطعنات لمنظّم موائد افطار بالكباريّة.. وهذه التفاصيل #خبر_ عاجل

عبد اللطيف المكّي: “قيس سعيّد رفض مقترح الحوار الوطني لاتحاد الشغل الذي كان سيجنّبنا الأزمة الحاليّة”

2022/04/14 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي أن أولويات رئيس الجمهورية قيس سعيد حاليا لا تتعلق سوى بتركيز نظام سياسي جاء به مشروعه الشخصي، معتبرا أن سعيد لا يهتم للوضعيتين الاقتصادية والاجتماعية بل بالعكس يعول في تعبئة موارد الدولة على رفع الأسعار والضرائب وضرب المقدرة الشرائية.

وشدد المكي أن سعيد لم يقبل مقترح الحوار الوطني لاتحاد الشغل الذي كان يمكن أن يجنبنا الأزمة الحالية وأن يؤدي لحكومة انقاذ تعمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

واعتبر المكي أن سعيد يشارك في تعفين الأزمة السياسية وينقلب على التجربة السياسية وسيصدر دستورا كتبه بمفرده،مؤكدا أن المناخ الحالي لا يسمح بالانتخابات والاستفتاء.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn