بن عروس: جلسة عمل بين الاتحاد الجهوي الصناعة والتجارة وإدارة سوق الجملة ببئر القصعة



خصّصت جلسة عمل عقدت صباح اليوم الخميس، بمقر السوق ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة من ولاية بن عروس، وجمعت ممثلين عن المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة وإدارة السوق، لتدارس وضعية العمل بالسوق ودور وكلاء البيع وانتظامية التزويد والضغط على الاسعار.

وقال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة ببن عروس، عماد الباهي، في تصريح لـ”وات”، إن الاجتماع تطرّق لمسائل تتعلق بتنظيم العمل داخل فضاءات وأروقة السوق على غرار الالتزام بالتوقيت الموحد الذي يسمح للتجار بالتزود من المواد المعروضة، بما سيمكن من تحقيق تعاملات منصفة للجميع، وتجنب ظاهرة التحوّز المسبق للمواد المعروضة بما يخل بقاعدة العرض والطلب.

كما تمت إثارة مسألة دور وكلاء البيع بالسوق، وتحديد أسعار تداول بعض المنتوجات، وخاصة التي شهدت ارتفاعا لافتا خلال الفترة السابقة، حيث أوضح الباهي أن ممثلي الغرف الجهوية أكدوا على التزامهم بالقوانين المنظمة لعمليات البيع والشراء، وسقف التعامل مع المتزودين على ضوء ما يتوفر من كميات معروضة بالسوق والتي تخضع بالأساس لثنائية العرض والطلب.

وتم، في هذا السياق، الشديد على ضرورة ضبط مسالك التوزيع وتوجيهها الى فضاءات سوق الجملة، وبذل جهود اكبر لمجابهة المسالك الموازية والتي تؤثر في ثنائية العرض والطلب بالسوق، وفي تحديد الأسعار المتداولة، فضلا إثارة مسألة تعزيز الحماية الأمنية والمطالبة بتدعيم أعوان الاستمرار بالمركز.

يذكر أن الاجتماع ضمّ أيضا ممثلين عن الغرف الجهوية لوكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة ولتجارة التمور بالجملة ولوكلاء بيع الأسماك بالجملة إلى جانب ممثلين للتعاضدية العمالية بالسوق.