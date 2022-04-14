بن عروس: دعوة الفلاحين إلى مقاومة الأمراض الفطرية بمزارع الحبوب

دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس في بلاغ لها اليوم الخميس مزارعي الحبوب من الفلاحين الى المراقبة المستمرة للمساحات المزروعة والتدخل بالمداواة عند الضرورة بعد ملاحظة انتشار بعض الامراض الفطرية.

وأفادت المندوبية ان الفرق الفنية المختصة عاينت خلال زياراتها الميدانية التي قامت بها خلال الفترة الماضية إلى منطقة سيدي فرج من معتمدية المحمدية انتشارا لبعض الأمراض الفطرية على غرار مرض الصدأ الأصفر بمزارع التريتيكال، وهو ما يتطلب من الفلاحين اليقظة الدائمة وتعهد مزارعهم بالمراقبة المستمرة والمداواة عند الضرورة باستعمال احد المبيدات المصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة.

يذكر أن نزول كميات من الأمطار خلال الفترة الأخيرة احد العوامل التي من شأنها أن تساهم في تطور الأمراض الفطرية بمزارع الحبوب وخاصة منها مرض التبقع السبتوري وأمراض الأصداء التي تعرف باسم “الحمرا”.

وتقدر المساحات المخصصة للحبوب بولاية بن عروس بنحو 8260 هكتارا من إجمالي المساحات المخصصة للزراعات الكبرى بالجهة.