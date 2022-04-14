وزارة التجارة تعلن عن انخفاض أسعار عدد من المواد الاستهلاكيّة #خبر_ عاجل

أعلنت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الخميس 14 أفريل 2022، أنه بخلاف العودة التدريجية للنسق العادي للتزويد شهدت اسعار عدة مواد استهلاكية منحى تنازليا، وذلك بتاريخ 12 رمضان الموافق ليوم أمس 13 أفريل.

وأوضحت الوزارة غي بلاغها أنه بالنسبة لمادة الفلفل، فلم تتجاوز أسعارها 3000 مليم /كغ حيث تم تسجيل أدنى سعر 1000 مليم / كغ بصفاقس و 1600 مليم /كغ بسوسة و 2000 مليم بتازركة والقيروان و2500 مليم بمنزل بورقيبة والمكنين.

أما في ما يخص مادة الطماطم فلم تتجاوز أسعارها 1600 مليم على مستوى الجملة، حيث تم تسجيل أدنى سعر 1200 مليم بتازركة و800 مليم بجندوبة و 1000 مليم بصفاقس، في حين لم تتجاوز أسعار البطاطا الجديدة 1500 مليم / كغ على مستوى الجملة و 1200 مليم بالنسبة لبطاطا .

من ناحية أخرى، شهدت أسعار اللحوم البيضاء عند المذابح انخفاضا بـــ 9% فضلا عن استقرار لمعدل أسعار الإسكالوب والبيض مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الفارط.

وأفادت الوزارة فيما يتعلق بالسميد الغذائي، أنه تم يوم الأربعاء 13 أفريل 2022 ضخ كميات قدرت بــ 1550 طن وذلك في إطار البرنامج الدوري لتوزيعه شملت 8 ولايات (قفصة، جندوبة، قابس، المهدية، سليانة، بنزرت والقصرين) إضافة الى 134 طن خارج البرنامج تمّ توزيعها بـ 10 ولايات أخرى.

أما على مستوى المراقبة، فقد نفذت فرق المراقبة خلال اليوم 12 من شهر رمضان 38225 عملية تفقد ورفعت 6950 مخالفة اقتصادية.

كما حجزت ذات الفرق 117 طنا فارينة وسميد وعجين عذائي و4800 لتر زيت نباتي مدعم و 18 طنا خضر وغلال و 32 قنطار أعلاف و3237 كغ سكر مدعم و 3316 علبة تبغ.

وكشفت وزارة التجارة أنه وردت على قاعة العمليات المركزية خلال اليوم 12، 445 شكاية.