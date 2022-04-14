منوبة : الإفراج عن والي منوبة السابق احمد السماوي مع تحجير السفر عليه

قضت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس بقبول مطلب الإفراج عن والي منوبة السابق والرئيس المدير العام الحالي لديوان الزيت احمد السماوي ، مع تحجير السفر عليه ، بعد أن تعلّقت به مع أربعة أشخاص آخرين، شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بالولاية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي (وات ).

يأتي ذلك بعد إصدار قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 25 اكتوبر المنقضي بطاقة ايداع في حقه ، والمعتمد الاول السابق ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية المباشر بالولاية، وموظف بالولاية مباشر وأمين مال النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي من اجل الشبهات المذكورة ، والتي باشرتها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة.

وكانت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الإرهاب قد أجّلت اليوم الخميس ، النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي النائب بالمجلس التأسيسي سابقا والأمين العام لحزب التيار الشعبي ، لجلسة 19 ماي 2022 وفق تصريح الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف في تونس، الحبيب الطرخاني لـ(وات).