Ooredoo تشارك في اليوم العالمي للصحة مع برنامجها للمسؤولية الاجتماعية تونس تعيش



في إطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية “تونس تعيش”، نظمت Ooredoo يوم 7 أفريل 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة قافلة صحية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة تحت شعار “صحتنا، كوكبنا ” بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي و بإشراف وزارة الصحة.

وحضر هذا اليوم التوعوي وزير الصحة السيد علي مرابط والدكتور عبد اللطيف شابو رئيس الهلال الأحمر التونسي.

وفي هذا السياق، وفرت Ooredoo بالتعاون مع شريكها الهلال الأحمر التونسي لمئات المواطنين العيادة المتنقلة والأطباء المتطوعين لرفع مستوى وعيهم بالمشاكل الصحية، وإجراء فحوصات طبية مجانية.

وصرح السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo تونس على هامش هذا الحدث “نحن ندرك أهمية الصحة ونحاول دائما جعل الرعاية الطبية متاحة لجميع التونسيين. هذا الحدث الذي تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للصحة مع الهلال الأحمر التونسي هو جزء من برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية “تونس تعيش”. وقد اخترنا إطلاقه خلال شهر رمضان بهدف رفع مستوى الوعي حول الحفاظ على صحة الجسم السليم هذا الشهر”.

وبهذه المناسبة، قدم الإطار الطبي وشبه الطبي أنشطة مشتركة بين وزارة الصحة والهلال الأحمر التونسي مثل الإسعافات الأولية وأنشطة التوعية وكذلك التعاون بين وزارة الصحة والهلال الأحمر التونسي خلال جائحة كوفيد-19.

وتؤكد مبادرة “تونس تعيش” مرة أخرى التزام Ooredoo كمؤسسة مواطنة تجاه المجتمع المدني التونسي وتؤكد دعمها لهذه المبادرات التي لا يمكن إلا أن تعود بالنفع على الشعب التونسي.

وبالتالي، فإن مبادرات Ooredoo للمسؤولية الاجتماعية للشركات ستستمر وسيتم تنظيمها في مناطق أخرى، دائما بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي.