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الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن تعرضه لهجوم إلكتروني

2022/04/15 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم امس الخميس أنه تعرض لهجوم إلكتروني أسفر عن فقدان بيانات تخص لويس روبياليس رئيس الاتحاد.

وكشف الاتحاد في بيان له أن كاتبه العام أندرو كامبس، تعرض أيضًا لسرقة بيانات نصية وصوتية خاصة به مضيفا أنه تم إبلاغ الشرطة بالحادث.

وأضاف الاتحاد “من المحتمل أن تكون هذه البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بقصد إجرامي واضح، قد عُرضت على وسائل إعلام مختلفة”.

وأشار إلى أنه تم إبلاغه بأن أحد الصحفيين عُرضت عليه المواد التي تم الاستيلاء عليها في مكالمة هاتفية وأنه قد يتم نشرها قريبا.

وحذر الاتحاد من أن هذا سيكون نشرا غير قانوني للأسرار التجارية وانتهاكا لحقوق الأشخاص المعنيين.

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