ملحق تصفيات مونديال 2022: تحديد موعد مباراة أوكرانيا واسكتلندا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، إعادة جدولة مباراة أوكرانيا واسكتلندا ضمن نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، في الأول من جوان المقبل.

وكان من المفترض أن تحل أوكرانيا ضيفة على اسكتلندا على ملعب “هامبدن بارك” في 24 مارس الحالي ضمن نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022، لكن الفريق الضيف طالب “فيفا” بإرجاء المباراة.

ووقعت أوكرانيا واسكتلندا ضمن المسار الأول من الملحق الذي عبر منه منتخب بلاد الغال على حساب النمسا في نصف النهائي الأول، وبالتالي ستواجه الفائز من مباراة الأول من جوان في مباراة نهائية حدد موعدها في الخامس من الشهر نفسه في كارديف.

وكان “فيفا” أيضا قد استبعد روسيا من المونديال، وحرمها من المشاركة في الملحق أمام بولنيا التي تأهلت لاحقا إلى النهائيات بفوزها على السويد.

وقال فيفا في بيان “أدت المباريات التي أعيدت جدولتها إلى تعديل رزنامة دوري الأمم الأوروبية لبعض المباريات من أجل استضافة المباريات الفاصلة المؤجلة”.

وأضاف “يود فيفا أن يشكر كل الأطراف المعنية على روح التضامن والتعاون القوية التي أدت إلى هذا القرار بالإجماع”.

وبالتالي بعد انتهاء الملحق، سيكون أحد منتخبات أوكرانيا أو اسكتلندا أو بلاد الغال، المنتخب الأوروبي الثالث عشر في مونديال قطر، وسينضم إلى المجموعة الثانية، إلى جانب إنجلترا، الولايات المتحدة وإيران.