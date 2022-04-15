باريس سان جيرمان: البرازيلي نيمار يعاقب بالإيقاف لمباراة واحدة



فرضت رابطة البطولة الفرنسية لكرة القدم عقوبة جديدة على البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بالإيقاف مباراة واحدة بفعل تراكم البطاقات الصفراء في رصيده.

وأعلنت لجنة الانضباط التابعة لرابطة البطولة الفرنسية أن العقوبة المفروضة على نيمار ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من 19 ماي المقبل. حيث ينتظر أن يغيب نيمار عن مواجهة آنجيه المقررة في الأسبوع الـ 33 من البطولة.

وحاز نيمار على خمس بطاقات صفراء، جاءت أمام ماتز في الجولة السابعة وليل في الجولة 12 ونانت في الجولة 15 وموناكو في الجولة 29 وكليرمون فووت في الجولة 31.

وبتأجيل العقوبة حتى الجولة ما بعد القادمة، سيضمن نيمار وجوده في تشكيلة الباريسي عندما يخوض مواجهة الكلاسيكو أمام مرسيليا ضمن الجولة 32 من المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن نيمار (30) عاماً خاض بصحبة باريس سان جيرمان 17 مواجهة في البطولة الفرنسية هذا الموسم، أحرز خلالها 10 أهداف مع تقديم 4 تمريرات حاسمة.