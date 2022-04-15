الكاف: رفع 254 مخالفة اقتصادية خلال النصف الأول من شهر رمضان



رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية الكاف خلال النصف الأول من شهر رمضان، بالتعاون مع قوات الأمن الوطني، 254 مخالفة اقتصادية بعد القيام ب1980 عملية مراقبة اقتصادية بكامل معتمديات الولاية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي “وات”

وقال القاسمي في هذا السياق أن المخالفات تعلقت بالترفيع في الأسعار وغياب الفوترة وممارسات احتكارية واستعمال آلات وزن غير قانونية أو غير مطابقة للمواصفات الفنية وهي تهم مجالات الخضر والغلال والمواد الغذائية بمختلف أنواعها وكذلك التوابل

واضاف أنه سيتم تكثيف المراقبة خلال النصف الثاني من شهر رمضان خاصة في مجال حفظ المواد الغذائية وظروف نقلها وكذلك المواد المعروضة للبيع بما في ذلك محلات بيع الحلويات والملابس الجاهزة التي تقبل عليها العائلات التونسية في مثل هذا الشهر.