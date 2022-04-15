وزارة الصحة تدعو الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى لتعزيز المناعة ممن يفوق سنهم 60 سنة الى الاقبال على الجرعة الثانية

دعت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق وتلقوا جرعة تعزيز المناعة منذ أربعة اشهر الى الاقبال على تلقي جرعة ثانية لتعزيز المناعة.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن التطعيم بالجرعة الثانية لتعزيز المناعة متوفر في جميع المراكز المخصصة للتلقيح وفي المراكز التي خصصت للتلقيح ليلا خلال شهر رمضان.

وأوضحت انه يمكن للأشخاص المعنيين تلقي الجرعة الثانية لتعزيز المناعة ابتداء من تبلغهم للدعوة عبر الارسالية القصيرة، مشيرة الى ان الدعوة غير محددة بآجال.

وأفاد البلاغ ان اللجنة العلمية للتلقيح تؤكد على انه في صورة التعرض الى الإصابة بفيروس كورونا إثر تلقي الجرعة الأولى لتعزيز المناعة يمكن للأشخاص المعنيين الاقبال على الجرعة الثانية لتعزيز المناعة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الإصابة.