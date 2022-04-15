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رئيس الجمهورية يتسلم القوائم المالية للبنك لسنة 2021 وتقرير مراقبي الحسابات.

2022/04/15 أخبار, المصدر, سياسة

تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله اليوم الجمعة بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي مروان العباسي، القوائم المالية للبنك لسنة 2021 وتقرير مراقبي الحسابات.
وكان اللقاء مناسبة للتطرق إلى الوضع الاقتصادي والنقدي في تونس ، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية .
وأكد رئيس الجمهورية “ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية في المفاوضات مع الشركاء الدوليين لتونس حتى لا يزداد الفقراء فقرا وحتى لا ينتفع بالدعم إلا من يستحقه لأن الذوات البشرية ليست مجرد أرقام ومن حقها أن تتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي من حقوق الإنسان”، وفق نص البلاغ .

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