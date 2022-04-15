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توننداكس ينهي جلساته الأسبوعية مرتفعا 4ر1 بالمائة وسط تداولات قياسية فاقت 29 مليون دينار

2022/04/15 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، تداولات الأسبوع الممتد من 11 الى 15 افريل 2022 على ارتفاع بنسبة 4ر1 بالمائة مكنه من بلوغ 22ر7251 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وأرجعت التونسية للأوراق المالية، هذا الارتفاع إلى تفاعل السوق إيجابيا مع نتائج الشركات لسنة 2021 والتي جاءت في أغلبها مقنعة مما أعطى دفعا استثماريا جديدا للبورصة.

وسجلت السوق ارتفاعا هاما في حجم التداول ، ناهز 7ر29 مليون دينار يعود في جانب منه إلى تداول أول كتلة أسهم خلال العام الجاري تعود إلى شركة الاستثمار والتنمية الصناعية و السياحية بقيمة 4ر4 مليون دينار، علما وأن معدل التداول اليومي قارب 6 ملايين دينار.

وتصدر سهم مونوبري، قائمة ألأسهم الأكثر نشاطا، من خلال ارتفاعه بنسبة 3ر11 بالمائة ليفقل عند مستوى 150ر4 دينار في حين ارتفع سهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 7ر10 بالمائة ليصل إلى مستوى 740ر3 دينار.

وحصد سهم “بي هاش” للإيجار المالي، أكبر تراجع أسبوعي بنسبة 1ر12 بالمائة لينهي الجلسات الاسبوعية عند مستوى 750ر1 دينار في حين تراجع سهم “سوتمياي” بنسبة 6ر8 بالمائة ليبلغ سعر الإقفال 870ر2 دينار

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