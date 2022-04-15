قابس: تسجيل 08 اصابات جديدة بفيروس “كورونا”



أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 08 اصابات جديدة بفيروس “كورونا”، 06 بمعتمدية مارث واصابتين (02) بمعتمدية الحامة، وذلك بعد ان تلقت نتيجة 54 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها.

وبلغ العدد الجملي للمصابين 29122 مصابا ومصابة تجاوز منهم 29041 شخصا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد بالجهة 81 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 23 حالة بمارث و15 حالة بقابس الجنوبية و13 حالة بالحامة و10 حالات بكل من قابس المدينة والمطوية و08 حالات بوذرف وحالتين (02) بمطماطة الجديدة.

ويوجد في ولاية قابس 03 مرضى بفيروس “كورونا” يقيمون بأقسام “كوفيد 19” فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي للفيروس 20 اصابة لكل 100 الف ساكن.