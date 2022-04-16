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عضو اللجنة العلمية يحسمها: الجرعة الرابعة لكورونا لا تشمل سوى هذه الفئة العمرية..

2022/04/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورنا رياض دغفوس اليوم السبت، ان الجرعة الرابعة من فيروس كورونا، موجهة الى حد الآن للفئة العمرية ما فوق الـ60 عاما فقط، في انتظار ما ستتوصل اليه الدراسات العلمية بخصوص مدى فائدة الجرعة الرابعة لمن سنهم دون الستين.

واكد دغفوس، ان بعض الدراسات اظهرت ان الجرعة الرابعة من التلقيح المضاد لكورونا اظهرت فاعلية اكبر لدى الفئة 60 عاما فما فوق. وبخصوص المرضى الذين نصحهم الأطباء بتلقي الجرعة الرابعة من التلقيح، فقد دعاهم دغفوس الى الولوج إلى ركن “مسافرون ” بمنظومة ايفاكس، وتقديم طلب لتلقي الجرعة الرابعة من التلقيح المضاد لكورونا دون الحاجة إلى الاستظهار بشهادة طبية.

وأوضح دغفوس في تصريح لاذاعة شمس اف ام أن وزارة الصحة شرعت منذ أيام في توجيه الدعوة للمسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق، لتلقي الجرعة الرابعة من التلقيح، موصيا الأشخاص من هذه الفئة الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا بضرورة عدم تلقي هذه الجرعة المعززة إلا بعد انقضاء 3 أشهر من إصابتهم بهذا الفيروس.

وشدد دغفوس على أهمية تلقي الجرعة الرابعة من التلقيح المضاد لفيروس كورونا لفئة المسنين والمصابين ببعض الأمراض المزمنة، مؤكدا أن هذه الجرعة من شأنها أن تعزز مناعتهم وتضمن سلامتهم الصحية في حال الاصابة بهذا المرض.

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