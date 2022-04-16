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حجز 1300 قرص ”إكستازي” بحوزة شخصين يعتزمان تهريبها نحو القطر الجزائري..

2022/04/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الجهات الأمنية بغار الدماء من ولاية جندوبة، من ضبط شاحنة خفيفة على متنها شخصين، وبتفتيشها تم العثورعلى كيس بلاستيكي بداخله حوالي 1300 قرص مخدر من نوع الاكستازي ومبلغ مالي قدره 3000 دينارا.

هذا وتم الاحتفاظ بالشخين المذكورين وتأمين المحجوز في انتظار عرضهما على النيابة العمومية. وقد تمت العملية إثر ورود معلومة على رئيس فرقة الابحاث والتفتيش بغار الدماء، حول اعتزام شخصين تهريب كمية من الأقراص المخدرة باتجاه القطر الجزائري، ليتم نصب كمين من قبل دورية تابعة لفرقة الابحاث والتفتيش معززة بدورية للأمن العمومي وفق شمس اف ام.

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