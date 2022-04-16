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الاحتفاظ بعوني بلدية من أجل سرقة محجوزات بالمستودع البلدي بسيدي بوزيد..

2022/04/16 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد اليوم السبت بالاحتفاظ بعونين وتقديم عون ثالث يعملون بإحدى البلديات التابعة لولاية سيدي بوزيد من أجل سرقة معدّات تم تأمينها بالمستودع البلدي على ذمة محضر عدلي تمّ تحريره من قبل مركز الحرس الوطني بالمكان، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.
وأضاف جابر غنيمي في تصريح لـ(وات)، أنه ستقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتّخاذ ما يتعيّن قانونا بشأنهم.

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