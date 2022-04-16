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صدر بالرائد الرسمي: انهاء مهامّ الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لأسواق الجملة

2022/04/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أنهى أمر رئاسي صدر، امس الجمعة، في الرائد الرسمي للبلاد التونسية، مهام الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لأسواق الجملة، فاتن الورغي .

وأصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، امس الجمعة، بالرائد الرسمي، الامر الرئاسي عدد 373 لسنة 2022 المؤرخ في 14 أفريل 2022 الذي ينهي مهام المسؤولة الأولى عن الشركة التونسية لأسواق الجملة.

يذكر أنه تم في جانفي 2020 اقتراح فاتن الورغي، في خطة كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلفة بالتجارة الداخلية في حكومة الحبيب الجملي التي لم تنل ثقة البرلمان.
وجاءت إقالة الورغي بعد أيام من إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيد “الحرب على المضاربين”، وفي وقت تعاني فيه تونس من نقص في المواد الغذائية الأساسية .

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