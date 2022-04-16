عاجل: تقلبات جوية هذه الليلة ويوم غد وأمطار متفرقة..

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي نزول أمطار متفرقة ليلا بالجنوب الشرقي في حين يكون الطقس ببقية المناطق كثيف السحب أحيانا على ان تشهد ولايات جندوبة وسليانة والكاف وسيدي بوزيد وصفاقس نزول أمطار ضعيفة صباح غد، الاحد.

واكد المعهد، في بلاغ اصدره مساء السبت، ان شدة الرياح ستتواصل قرب السواحل وان النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما وان البحريكون هذه الليلة شديد الاضطراب إلى هائج.

وتهب الرياح قويّة غربية تتجه شمالية بشمال تونس وتكون شرق تونس، شمالية شرقية / شمالية غربية وعلى مستوى خليج قابس، شمالية شرقية / شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة هذه الليله بين 12 و17 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات وصباح الغد ما بين 16 درجة بالكاف و22 درجة بتوزر وتبلغ 18 درجة ببرج الخضراء الواقعة أقصى جنوب البلاد.

ويتسم الطقس، صباح غد الأحد، بصفة عامّة بهبوب ريّاج قويّة بكل من بنزرت وتونس العاصمة وباجة وزغوان وسوسة ونابل والمنستير والقيروان والقصرين