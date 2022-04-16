القيروان : المراقبة الصحية ترفع 30 مخالفة وتقترح غلق 3 محلاّت خلال النصف الأول من شهر رمضان

قامت فرق المراقبة الصحيّة بالإدارة الجهوية للصحّة في القيروان والوحدات المحلّية لحفظ الصحّة في المعتمديات خلال النصف الأول من شهر رمضان بتحرير 30 مخالفة واقتراح غلق 3 محلاّت والتنبيه كتابيا على 117 صاحب محلّ.

وقامت فرق المراقبة الصحّية خلال هذه الفترة الممتدّة من 2 أفريل إلى غاية 15 من نفس الشهر بتأمين 1747 زيارة تفقّد للمحلاّت ذات الصبغة الغذائية وتمّ خلالها رفع 408 عيّنة للتحاليل المخبرية شملت بالخصوص دار المسنين و مطابخ المؤسسات التربوية و الجامعية و مطابخ المستشفيات.

و تمّ خلال هذه الفترة حجز حوالي 9064 كغ من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك منها 2910 كغ من الخضر و973 كغ من الغلال خاصة في سوق الجملة بالإضافة إلى 1717 علبة مصبرات و 32 كغ الأسماك و30 كغ من لحوم الدواجن و13 كغ من اللحوم الحمراء و300 لتر من الحليب.