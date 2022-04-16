أسواق الجملة تشهد تحسنا مستمرا في التزود بالمنتوجات قارب 15 بالمائة على مستوى بئر القصعة

كشفت وزارة التجارة عن تحسّن تزويد أسواق الجملة، بحلول يوم 14 رمضان، تجلى من خلال زيادة تزويد سوق الجملة ببئر القصعة بالمنتوجات يوم 15 افريل 2022 بنحو 15 بالمائة مقارنة باليوم ذاته من 2021 .

وأضافت الوزارة، في بلاغ أصدرته، السبت، أنّ كميّات الخضر والغلال والصيد البحري الواردة إلى سوق الجملة ببئر القصعة زادت يوم 15 افريل 2022 الى 1082 طنا مقابل 973 طنا خلال الفترة ذاتها من 2021

وسجلت الوزارة تراجعا متواصلا لأسعار الفلفل الحار والمسكي يوم 15 افريل 2022 على مستوى الجملة ببئر القصعة والقيروان لتصل الى 2000 مليم -مي- الكغ/ سيدي بوزيد و1900 مي الكغ/صفاقس وباجة و2500 مي/ كلغ.

وبيّنت أنّ هذا التراجع انعكس تدريجيا على مستويات أسعار التفصيل حيث تمّ تسجيل أسعار أقل من التسعيرة المحددة بعدّة ولايات على غرار سوسة 2600 مي كغ/بنزرت 2800 مي كغ/ سيدي بوزيد 2870مي كغ/ باجة والقصرين 3000 مي / كلغ.

وتلقت مصالح الوزارة خلال 14 يوم من شهر رمضان 497 شكاية تمت احالتها الى الإدارات الجهويّة للمعالجة والإفادة وقد تمّت معالجة 263 شكاية منها.

وأجرت مصالح الرقابة، المكوّنة من 2043 فريقا، زهاء 48 ألف زيارة أفضت إلى رفع 8227 مخالفة تتصل 33 بالمائة منها بالتجاوزات على مستوى الاسعار والاحتكار و2ر1 بالمائة بالتلاعب بالدعم