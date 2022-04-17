أمنت جمعية “وان داي وان دريم”، صباح اليوم الأحد 14 أفريل 2022 ،بالاشتراك مع المصحة الدولية للعيون وباشراف من وزارة الصحة ،إجراء 33 عملية جراحية على العيون ،بصفة مجانية، لفائدة مرضى من ولاية جندوبة .

وكشف الأخصائي في طب العيون الدكتور هيكل كمون، في تصريح اعلامي، أن 10 أطباء من القطاع الخاص تولوا ،صباح اليوم، إجراء 32 عملية ماء بيضاء وعملية واحدة لتسريح مجرى الدمعة لفائدة عدد من المرضى من متساكني ولاية جندوبة ،بالمصحة الدولية للعيون، كللت جميعها بالنجاح، وفق تأكيده.

وأضاف كمون أنه تم توزيع الأدوية و النظارات الطبية اللازمة على جميع المرضى المستفيدين من هذه العمليات المستعجلة فضلا عن تزويدهم ب”قفة رمضان ” قبل تأمين خروجهم من المصحة.

ومن جهتها بينت رئيسة جمعية “وان داي وان دريم” درة قارة علي أن الجمعية تولت خلال الأيام الفارطة تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة ولاية جندوبة حيث اكتشف الأطباء المختصون في جراحة العيون حاجة 33 مريضا إلى عملية جراحية مستعجلة وهو ما استدعى التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة لتأمين هذه العمليات لفائدة هؤلاء المرضى بصفة مجانية وفي أقرب الآجال.

ولفتت الى أن تنظيم هذه القافلة الصحية التي استفاد من اختصاصاتها المتعددة 1750 مريضا الى جانب ختن 34 طفلا ،يندرج في اطار برنامج الجمعية الذي أطلقته السنة الفارطة تحت شعار “تونسنا الكل لاباس” و الذي يهدف الى تنظيم العديد من القوافل الصحية متعددة الاختصاصات لفائدة عدد من الولايات الجمهورية التونسية.

ومن جهته، أعرب وزير الصحة علي مرابط عن اعتزازه بتضافر جهود كل من القطاع العمومي و القطاع الخاص و المجتمع المدني من أجل تحقيق هذه المبادرة ذات البعد التضامني ، راجيا أن تتكرر مثل هذه التجارب الناجحة في المستقبل لصالح جميع المواطنين التونسيين .