جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،ليوم الأحد 17 أفريل 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم الأحد ،بعض الأخبار الوطنية والمتفرقات من أبرزها تصريح الوزير الأسبق والامين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش حول الوضع السياسي في تونس وتدوينة للنائب في البرلمان المنحل مبروك كورشيد حول حادثة غرق السفينة “اكسيلو” قبالة سواحل مدينة قابس اضافة الى أن معلم تونسي يبتكر روبوت بتقنية الذكاء الاصطناعي يدرس التلاميذ ..

وقد أورد موقع اذاعة “شمس أف أم ” تصريحا للوزير السابق والأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش الذي اعتبر فيه أن السيادة التونسية موجودة في الخطاب كشعار قوي لكنها ممسوسة في الواقع .

وأضاف البكوش ، أن مصالح الجهات الأوروبية تقتضي التدخل في الشأن التونسي لاستراتيجية تونس في المنطقة خاصة في علاقتها بليبيا والجزائر وافريقيا والشرق الأوسط .

ودعا البكوش الى توخي الحذر ميدانيا لا على مستوى الشعارات فقط حسب تعبيره ،مشددا على أن البلاد في حاجة اليوم الى رؤية واضحة بسبب الوضع الحالي الضبابي التي تمر به .

وتطرق موقع “راديوماد ” الى مداخلة رئيس الجمعية التونسية للبيئة والعلوم بقابس فؤاد كريم الذي أكد أن التأثيرات البيئية لتسرب حمولة السفينة التي غرقت أمس قبالة سواحل خليج قابس والمتمثلة في 1000 طن من المحروقات الى مياه البحر كبيرة ولها انعكاسات مباشرة على الثروة السمكية والكائنات البحرية ،مشيرا الى أن التحكم في هذه الكارثة يتطلب تدخل دولي .

ونقل موقع اذاعة “جوهرة أف أم ” تدوينة للنائب في البرلمان المنحل ورئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد رجح فيها أن تكون السفينة “اكسيلو” التي جنحت بالمياه الاقليمية قبالة سواحل مدينة قابس هي سفينة تهريب ،خاصة وأن ظاهرة تهريب النفط الليبي متفشية في المتوسط وبالخصوص الى مالطا وايطاليا .

وأفاد موقع “راديوماد ” بأن المعلم نور الدين بالعيد تمكن من ابتكار روبوت بتقنية الذكاء الاصطناعي متعدد الامكانات تم صنعه بمواد رسكلة بسيطة جدا مثل قطع غيار الدراجات الهوائية ومولدات تعود لألات غسيل مستعملة .

وأوضح المعلم في برنامج “الويكاند ” أن من بين المهام التي يقوم بها هذا الروبوت الحقيقي القادر على الاستماع والتواصل ومعرفة الحالة النفسية للتلاميذ اضافة الى تسهيل عملية التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يمكن للمتعلم الذي لا يستطيع الكتابة بالاكتفاء بتحريك يده في الهواء كأنه يقوم بالكتابة افتراضيا وبالتالي تقوم الألة بتدوين المكتوب افتراضيا وعرضه على الشاشة .

ونشر موقع اذاعة “موزاييك أف أم ” أن حلويات تطاوين فرضت وجودها أيضا في الموائد بعدةدول أوروبية وعربية على غرار باريس والجزائر والمغرب حيث يفتح عدد من أبناء الجهة مع بداية شهر رمضان دكاكين بمختلف البلدان في فرنسا والجزائر لبيع الزلابية والمخارق والمقروض والمحشي واليويو ويكون الاقبال كبيرا من الجالية العربية باعتبار جودة الحلويات واتقان صنعها ولذتها

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وجاء في موقع اذاعة “موزاييك أف أم ” نقلا عن وكالات أن مركزشنغهاي المالي الصيني سجل رقما قياسياجديدا لاصابات كوفيد 19 المصحوبة بأعراض أمس السبت فيما فرضت مناطق أخرى في أنحاء الصين قيودا مع مواصلة البلاد السير على نهج “صفر اصابات الديناميكي ” الذي يهدف للقضاء على المتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا .