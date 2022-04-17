الرابطة الاولى: تنافس غير مباشر بين النادي الصفاقسي واتحاد تطاوين من اجل التاهل للتويج

يسدل الستار غدا الاثنين عن المرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بأجراء 4 مباريات حاسمة من الجولة 14 والأخيرة ضمن المجموعة الأولى، سيتحدد اثرها هوية الفريق الثالث الذي سيرافق الترجي الرياضي واتحاد بن قردان الى مرحلة التتويج. وسيكون فيها ايضا التنافس على أشده بين الفرق المعنية بحسابات البقاء وتفادي باراج النزول بعد ان نزل نادي حمام الانف مباشرة الى الرابطة الثانية.

ففي ملعب المتلوي، يحل الترجي الرياضي صاحب المركز الأول برصيد 24 نقطة ضيفا على نجم المكان صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة، في مقابلة يتطلع خلالها أبناء المدرب راضي الجعايدي الى تحقيق الانتصار الثامن وضمان نقاط الحوافز الثلاثة من جهة و رفع منسوب الثقة قبل المواجهة المرتقبة مع وفاق سطيف الجزائري الجمعة القادم، لحساب اياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية، وهو ما لن يسمح به أبناء المناجم العازمين على كسب اللقاء وانتظار تعثر النادي الصفاقسي واتحاد تطاوين للتوقيع على وثيقة التأهل للبلاي أوف، وذلك بعد تمكنهم في آخر 5 مقابلات من جمع 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين.

وبدوره يستضيف اتحاد بن قردان صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة النادي البنزرتي صاحب المركز السادس، مناصفة مع أمل حمام سوسة، برصيد 16 نقطة، في مباراة سيسعى خلالها أبناء المدرب أيمن شواط الى العودة الى سكة الانتصارات وكسر سلسلة التعادلات التي كان آخرها في ملعب بوعلي لحوار أمام أمل حمام سوسة بنتيجة 1 – 1 ، في الجولة الماضية، و تأكيد أحقيتهم في التواجد بمرحلة البلاي أوف، خلافا لأبناء عاصمة الجلاء الذين ولئن كانوا يصارعون من أجل البقاء، فانّ حظوظهم في بلوغ مرحلة التتويج تبقى حسابيا قائمة و مرهونة بخطف النقاط الثلاثة ، من جهة، وانتظار تعثر أكثر من منافس على المركز الثالث من جهة أخرى.

وفي ملعب الطيب المهيري سيكون النادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة، مناصفة مع اتحاد تطاوين، أمام فرصة لبلوغ مرحلة التتويج حين يستقبل نادي حمام الأنف متذيل ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط والنازل رسميا للرابطة الثانية، حيث سينزل زملاء اللاعب أيمن الحرزي بكل ثقلهم من أجل تحقيق الانتصار السادس وتعويض هزيمة الجولة الماضية أمام النادي البنزرتي بنتيجة 2 – 0، إدراكا منهم أنّ مصيرهم بين أيديهم و أنّ النقاط الثلاث وحدها من ستؤشر على مرورهم الى مرحلة التتويج دون النظر الى بقية المباريات وحسابتها المعقدة، خلافا لفريق بوقرنين الذي سيخوض المباراة بشكل صوري ودون أي رهان يذكر.

أما اللقاء الرابع والأخير في الجولة فسيدور في ملعب نجيب الخطاب حيث يستقبل اتحاد تطاوين صاحب المركز الثالث مناصفة مع النادي الصفاقسي برصيد 18 نقطة أمل حمام سوسة صاحب المركز السادس مناصفة مع النادي البنزرتي برصيد 16 نقطة، في مباراة صعبة لكلا الفريقين، خصوصا لفريق المدرب شكري الخطوي بعد أن تراجعت نتائجه بشكل لافت للنظر ودفع غاليا ثمن اهدار الكثير من النقاط خصوصا في الجولات الأربع الأخيرة التي لم يجمع خلالها سوى نقطتين من تعادلين سلبيين أمام النادي الصفاقسي و اتحاد بن قردان، مقابل هزيمتين أمام نجم المتلوي بنتيجة 1 – 0 و أمام الترجي الرياضي بنتيجة 3 – 0 في الجولة الماضية، الأمر الذي عقّد من حظوظ التأهل لمرحلة التتويج وجعلها مرهونة فقط بتحقيق لانتصار على الفريق الضيف وانتظار تعثر النادي الصفاقسي منافسه المباشر على المقعد الثالث.

ومن جهته يسعى ابناء المدرب نوفل شبيل الى تجديد العهد مع الانتصارات بعد 5 تعادلات متتالية آخرها أمام اتحاد بن قردان بنتيجة 1 – 1 وهو ما سيجعلهم يضمنزن البقاء في مصاف فرق النخبة بل وحتى التأهل للبلاي أوف بمنطق الحساب في حالة تعثر بقية المنافسين على المقعد الثالث:

وفي ما يلي برنامج المباريات التي ستنطلق عند الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال:

الاثنين 18 أفريل

في ملعب بن قردان:

اتحاد بن قردان – النادي البنزرتي

الحكم: نصر الله الجوادي

في ملعب المتلوي

نجم المتلوي – الترجي الرياضس

الحكم: وليد الجريدي

في ملعب نجيب الخطاب

اتحاد تطاوين – أمل حمام سوسة

الحكم: كريم الخميري

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – نادي حمام الأنف

الحكمة: درصاف القنواطي