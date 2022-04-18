كأس الكونفدرالية الافريقية : التونسي هيثم العيوني يوقع على فوز المصري البورسعيدي امام نهضة بركان

قاد المدافع التونسي هيثم العيوني فريقه المصري البورسعيدي الى الفوز على نهضة بركان المغربي بتسجيله هدف الانتصار 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في اطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وكان المصري البورسعيدي الذي يدربه التونسي معين الشعباني سباقا للتهديف بواسطة عمرو مرعي في الدقيقة 11 قبل ان يدرك فريق نهضة بركان التعادل عبر حمزة الركراكي في الدقيقة 17.

ومنح هيثم العيوني الفوز للمصري البورسعيدي بهدف ثان من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 82 رغم النقص العددي في صفوف فريقه اثر اقصاء كل من عمرو موسى والتونسي الياس الجلاصي. وتقام مباراة الاياب يوم الاحد المقبل بمدينة بركان.