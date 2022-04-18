بنزرت : العرض ما قبل الأول لمسرحية “الكنز الثمين” صباح الأحد 24 أفريل

يقدم مركز الفنون الدرامية والركحية ببنزرت، عملا جديدا للأطفال بعنوان “الكنز الثمين” سيتم تقديمه في عرضه ما قبل الأول يوم الأحد 24 أفريل على الساعة الحادية عشر والنصف بقاعة العروض بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت.

“الكنز الثمين” هو الإنتاج المسرحي الثاني للمركز (بعد مسرحية كلوستروفوبيا) وهو عمل كتب نصه الأستاذ زهير بن تردايت وأخرجه طارق الوسلاتي. ويتقاسم أدواره كل من لطفي التركي وكمال الكعبي وطارق الوسلاتي وأنيس الخشيمي وحسن الأشهب.

ويتولى التوضيب العام لهذه المسرحية إسكندر السلطاني وتوضيب الركح شكري الجوادي، وتقني صوت سيف الدين الأديب وتصميم الفيديو والمابينغ بلال بن سليمان وتصميم الملابس جليلة المداني فيما قام بتلحين الأغاني وآدائها فاروق السلاوي.

وتولت إدارة الإنتاج جميلة التليلي التي تتولى إدارة مركز الفنون الدرامية والركحية ببنزرت منذ جوان 2019.

وللإشارة فإن هذا العرض ما قبل الأول يندرج في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب الموافق ليوم 23 أفريل، ويقام بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت.