منتخب كرة اليد للكبريات : ثلاث مواجهات ودية امام المنتخب الغيني ايام 19 و20 و22 افريل الجاري

يجري المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات من 17 إلى 23 أفريل الجاري تربصا تحضيريا مغلقا بمدينة نابل تتخلله 3 مقابلات ودية مع نظيره الغيني وذلك أيام الثلاثاء 19 والأربعاء 20 والجمعة 22 أفريل بقاعة بئر شلوف بنابل على الساعة العاشرة ليلا.

ويندرج هذا التربص في اطار الاستعداد للمشاركات الرسمية القادمة وفي مقدمتها دورة الألعاب المتوسطية التي ستقام بمدينة وهران الجزائرية من 25 جوان إلى 5 جويلية القادمين وكأس إفريقيا للأمم المقررة بالعاصمة السينغالية داكار من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وقد وجه الإطار الفني للمنتخب الدعوة ل 20 لاعبة للمشاركة في هذا التربص الذي يقام في إطار أسبوع الإتحاد الدولي المخصص لأنشطة المنتخبات الوطنية للسيدات وهُنّ :

في حراسة المرمى : فادية العمراني (النادي الإفريقي) رؤى مقدم (المنزه الرياضي) أميمة ?دورة (أوكتيفيل الفرنسي)

مركز جناح أيسر : فاطمة البوري (النادي الإفريقي) بثينة عميش (الزهراء لكرة اليد)

في مركز جناح أيمن : ندى الزلفاني (الجمعية النسائية بالساحل) وآية بن عبد الله (أوكتيفيل الفرنسي)

في مركز تنسيق اللعب : ?ية المصري ودرة الشندرلي (النادي الإفريقي)

في مركز لاعبات دائرة : راقية الرز?ي (ستيلا الفرنسي) منى الجليزي (زلاو الروماني) رانية بن عمار (النادي الإفريقي) أمل الجنزري (الجمعية النسائية بطبلبة)

في مركز ظهير أيسر : سلمى بن حسين (الجمعية النسائية بالمهدية) شيماء الجويني (بيرجيراك الفرنسي) أميمة طراد (النادي الإفريقي) سمية بالحاج (أمل الرجيش)

في مركز ظهير أيمن : فدوى عويج (الزهراء لكرة اليد) أمل الحمروني (لاروش الفرنسي) سعيدة رجب (النادي الإفريقي)