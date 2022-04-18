متابعة-خطير: رافع الطبيب يؤكد أن سفينة “ايكسيلو” تم اغراقها وهذا ما كشفه..خبر_عاجل

اكد اليوم الإثنين 18 أفريل 2022، الباحث في الشؤون الجيوسياسية رافع الطبيب، أن السفينة ”اكسيلو” تم إغراقها في خليج قابس، مشددا أن الحادثة على علاقة بالفوضى التي تعيشها منطقتنا بسبب الوضع في ليبيا وعمليات التهريب وغيرها من العمليات الإجرامية.

وكشف رافع الطبيب أنه يتم يوميا تهريب 120 ألف برميل نفط من ليبيا في اتجاه الدول الأوروبية.

وأوضح الطبيب أن حادث الغرق حصل في المثلث الذي يشمل كل من ليبيا وتونس ومالطا وهو مثلث إجرامي وفق تعبيره، مشددا على أن منطقتنا منطقة فوضى.

وتابع في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن غرق السفينة ‘اكسيلو’ لم يحصل في منطقة أخرى لأن بقية المناطق مُعسكرة، مستنكرا بشدة ما وصفه بعربدة الدولي الأوروبية في المياه والسواحل التونسية.