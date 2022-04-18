بعد تصريحاتها الاعلامية: فاتن الفازع مهددة بافتكاك حضانة ابنتها..

حركة الشعب :”استمرار مسار 25 جويلية مشروط بالانخراط في شراكة فعلية بين كل القوى الوطنية الداعمة للمسار”

عاجل: اخر مستجدات غرق سفينة “إيكسيلو” بقابس..

أحلام قزارة تنبه من موجة كورونا جديدة محتملة في تونس خلال شهر ماي

في لقاء جمعهما: احمد نجيب الشابي يعرض مبادرته على الغنوشي..

2022/04/18 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أدّى أحمد نجيب الشابي زيارة إلى مقر حركة النهضة بمونبليزير اليوم الإثنين 18 أفريل 2022. حيث استقبله راشد الغنوشي رئيس الحركة مصحوبا بأعضاء من المكتب التنفيذي، حسب ما جاء في بلاغ للحركة.

وكان اللقاء مناسبة عرض خلالها الشابي مبادرته من أجل تشكيل “جبهة للخلاص الوطني” للخروج بتونس من أزمتها المركّبة والمتراكمة، وتفاعل مع استفسارات حركة النهضة التي سبق أن عبّرت عن تثمينها للمبادرة، وفق ما أكدته النهضة.

ونقلت الحركة في بلاغها أن التقارب واضحا في تناول أهم قضايا الوضع العام بالبلاد ومتطلباته المستوجبة للإنقاذ. كما تم

الاتفاق على مواصلة التشاور والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn