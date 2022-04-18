في لقاء جمعهما: احمد نجيب الشابي يعرض مبادرته على الغنوشي..

أدّى أحمد نجيب الشابي زيارة إلى مقر حركة النهضة بمونبليزير اليوم الإثنين 18 أفريل 2022. حيث استقبله راشد الغنوشي رئيس الحركة مصحوبا بأعضاء من المكتب التنفيذي، حسب ما جاء في بلاغ للحركة.

وكان اللقاء مناسبة عرض خلالها الشابي مبادرته من أجل تشكيل “جبهة للخلاص الوطني” للخروج بتونس من أزمتها المركّبة والمتراكمة، وتفاعل مع استفسارات حركة النهضة التي سبق أن عبّرت عن تثمينها للمبادرة، وفق ما أكدته النهضة.

ونقلت الحركة في بلاغها أن التقارب واضحا في تناول أهم قضايا الوضع العام بالبلاد ومتطلباته المستوجبة للإنقاذ. كما تم

الاتفاق على مواصلة التشاور والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية.