الغاء اقتطاع المساهمة الاجتماعية 1 بالمائة من أجور الموظفين: وزير الشؤون الاجتماعية يرد ويكشف..خبر_عاجل

كشف اليوم الإثنين 18 أفريل 2022 وزير الشؤون الإجتماعية، أنه من المتوقع أن يصل عجز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سنة 2022 إلى أكثر من 1440 مليار، مقابل 471 مليار للصندوق الوطنيى للتضامن والحيطة الإجتماعية.

وبين الوزير أن حالة العجز التي تعيشها الصناديق الإجتماعية تنعكس سلبا على المواطنين الذي يبقى فترة طويلة في انتظار صرف مستحقات استرجاع المصاريف.

وصرّح الزاهي أن الحكومة وجدت الصناديق الإجتماعية في حالة عجز وكأنه لم يتم القيام بأي سياسة إصلاحية، وعبر عن أمله في أن تتحسن وضعية الصناديق بما يُمكِن من إلغاء المساهمة التضامنية التي يتم اقتطاعها من المواطنين.

وتابع أن إلغاء هذه الإقتطاع سيكون في الوقت المناسب دون تقديم أي تاريخ أو آجال.

ويذكر أنه قد سنّ ضمن قانون المالية 2018 ، في فصله 53، مساهمة اجتماعية تقوم الحكومة بموجبها باقتطاع 1% من أجور موظفي القطاعين: العام والخاص لتمويل الصناديق الاجتماعيّة التي تعاني من عجز مالي.