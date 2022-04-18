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قابس: تسجيل حالتي وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2022/04/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، عن تسجيل حالتي وفاة، و14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد ان تلقت نتيجة 89 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها ب “كوفيد 19” .
وتتوزع الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا”، الى 05 اصابات بالمطوية، و03 اصابات بمارث، واصابتين (02) بكل من قابس الجنوبية ووذرف والحامة.
في المقابل، بلغ إجمالي الاشخاص المتعافين من الفيروس الى اليوم، العدد الجملي للأشخاص 29065 شخصا من بين 29136 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا”، فيما تعد الجهة حاليا، 69 حالة نشطة، تتوزع الى 23 حالة بمارث، و12 حالة بكل من قابس الجنوبية والحامة، و11 حالة بالمطوية، و06 حالات بقابس المدينة، و03 حالات بوذرف، وحالتين (02) بمطماطة الجديدة.
وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس، 17 اصابة لكل 100 الف ساكن ويقيم حاليا مريض واحد بقسم “كوفيد 19”.

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