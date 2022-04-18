بنزرت: تسجيل 7 حالات إيجابية بفيروس “كورونا” المستجد

أفادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، الدكتورة سلمى المشيرقي، بأن الجهة سجلت خلال نهاية الأسبوع المنقضي، إصابة 7 أشخاص بفيروس “كورونا” من مجموع 169 عينة تحليل.

وأضافت ذات المصدر، في تصريح ل”وات”، ان نسبة إيجابية التحاليل لاتزال مستقرة، حيث لم تتجاوز الـ4 بالمائة، الى جانب إقامة شخصين فقط بقسم “كوفيد-19” لتلقي العلاج.

وقد بلغ إجمالي الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة 42503 اشخاص، شفي منهم 41137 شخصا، فيما توفي 1363.

وأشارت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي، الى انه تم الانطلاق في توجيه ارساليات قصيرة لمن يبلغون من العمر 60 سنة فما فوق ممن تلقوا جرعة ثالثة من التطعيم لتلقي جرعة رابعة.

يذكر ان عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة وحيدة من التلقيح المضاد للفيروس، بلغ 387 الفا و270 شخصا، فيما بلغ عدد الذين تلقوا جرعتين 340 الفا و573 شخصا، مقابل تلقي 54 الفا و28 شخصا للجرعة الثالثة، بحسب تأكيد المصدر نفسه