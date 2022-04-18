بورصة تونس تقفل معاملات الاثنين على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس معاملات حصة، الاثنين، على منحى سلبي، لينخفض مؤشرها المرجعي بنسبة 2ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 86ر7234 نقطة، وسط حجم تداول جملي بلغت قيمته 8ر17 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم شركة النقل بواسطة الانابيب، قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 6ر5 بالمائة وينهي الحصة عند سعر 240ر14 دينار. وقدّرت قيمة المبادلات على السهم ب12 الف دينار. وعرف السهم ذاته زيادة في قيمته بنسبة 8ر10 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

ولايزال سهم سرفيكوم يواصل تذبذبه وسجل سعره ارتفاعا بنسبة 1ر4 بالمائة ليختتم الحصة عند مستوى 280ر1 دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

في المقابل، تراجعت قيمة سهم سلكوم بنسبة 3ر4 بالمائة ليقفل عند سعر 440ر4 دينار. وبلغت المعاملات قيمة 29 الف دينار، تبعه سهم مجمع تواصل القابضة الذي تقهقر بدوره بنسبة 7ر2 بالمائة وأقفل سعره على 720ر0 بالمائة، وسط مداولات بقيمة 31 الف دينار.

وعملت أسهم كل من التجاري بنك والشركة الصناعية للاجهزة والالات الكهربائية والبنك الوطني الفلاحي، خصوصا، على إضفاء حركية على السوق. وسجلت الأسهم ذاتها قيمة معاملات كانت على التوالي في حدود 8ر8 مليون دينار و 4ر2 مليون دينار 2ر2 مليون دينار.

وعرفت أسهم التجاري بنك والشركة الصناعية للاجهزة والالات الكهربائية تطوّرا في أسعارها على التوالي بنسبة 3ر0 بالمائة -600ر34 دينار- و1ر2 بالمائة -890ر3 دينار، مقابل اقفال البنك الوطني الفلاحي الحصة على تراجع بنسبة 2 بالمائة -820ر2 دينار-