بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق من أجل تجديد عقد توماس مولر

توصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاقٍ أوّلي مع مهاجمه المخضرم، الدولي الألماني توماس مولر، من أجل تجديد عقد الأخير بصورة رسمية، بحيث يستمر مع الفريق حتى عام 2025، وفق ما نشرته الصحافة المحلية المختصة في أخبار الفريق الناشط بالبطولة الألمانية “بوندسليغا”.

ووافقت إدارة بايرن ميونيخ على دفع راتب سنوي تصل قيمته إلى (20) مليون يورو، من أجل الإبقاء على مولر البالغ من العمر (32) عاماً، في صفوف العملاق “البافاري” لموسمين إضافيين.

وبدأت المحادثات بين مولر وبايرن ميونيخ في 1 أبريل، والتي جمعت لودفيغ كوجل وكيل أعمال مولر، بالرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، أوليفر كان، والتي لم تدم طويلاً حتى التوصل إلى اتفاق.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن مولر الذي ينتهي عقده عام 2023، سيواصل اللعب في بايرن ميونيخ عامين إضافيين حتى 2025، براتب سنوي يصل إلى (20) مليون يورو.

ويمضي مولر عامه الرابع عشر في بايرن ميونيخ كأقدم اللاعبين هناك، بعد ظهوره الأول مع العملاق البافاري عام 2008، حيث لعب بصحبته (384) مباراة، أحرز خلالها (130) هدفاً.

جدير بالذكر أن مولر لعب (29) مباراة في “البوندسليغا” هذا الموسم، أحرز خلالها (7) أهداف، إلى جانب تقديم (19) تمريرة حاسمة، مع خوض (10) مباريات

أخرى في رابطة أبطال أوروبا أحرز خلالها (4) أهداف وقدّم (4) تمريرات حاسمة.