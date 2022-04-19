عاجل: تفاصيل جديدة عن وفاة تلميذة الثالثة ابتدائي داخل القسم..

جاء في بلاغ صادر عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مساء امس انه على إثر حالة الوفاة الفجئيّة صباح يوم الاثنين للطفلة هديل مرزوقي، ابنة شهيد الحرس الوطني الوكيل أول محمد المرزوقي الذي استشهد في عمليّة سيدي علي بن عون الارهابيّة صحبة رفاقه شهداء الوطن المقدم عماد الحيزي والرائد سقراط الشارني، و التي وافاها الأجل عن سنّ يقارب التسع سنوات بمدرستها الابتدائيّة بشارع الجمهوريّة بسيدي بوزيد، تنقّل المندوب الجهوي لحماية الطفولة على عين المكان للتعهّد واتّخاذ التدابير اللازمة.

وقد أفاد الإطار التربوي بالمدرسة الابتدائيّة المذكورة أن الفقيدة هديل، تعرضت في حدود الساعة 11 و 20 دقيقة من صباح اليوم، وبعد تناولها للمجتها إثر فترة الاستراحة، إلى توعّك صحّي حاد وتمّ الاستنجاد بالحماية المدنيّة لنقلها على الفور وفي حالة إغماء تام إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وتقديم الإسعافات الأوليّة لها لكن الطفلة هديل فارقت الحياة.

وقد أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بفتح بحث في الغرض وسيتمّ عرضها على الطبّ الشرعيّ لتحديد سبب الوفاة.

وتولى المندوب الجهوي لحماية الطفولة إعلام قاضي الأسرة ومباشرة التنسيق مع المندوبية الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد للإحاطة الاجتماعيّة بأمّ الضحيّة وبقيّة أفراد الأسرة، وفق البلاغ.