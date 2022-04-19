بطولة ايطاليا- ضربة موجعة لآمال نابولي في المنافسة على اللقب بعد التعادل مع روما

تلقت آمال نابولي في المنافسة على بطولة إيطاليا لكرة القدم ضربة موجعة بعدما سجل ستيفان الشعراوي هدفا في الرمق الأخير ليتعادل روما 1-1 في ملعب دييغو أرماندو مارادونا يوم الاثنين.

وحافظ أصحاب الضيافة على تقدمهم في معظم فترات المباراة المتوترة في نابولي بعدما كسر القائد لورينتسو إنسيني حالة الجمود من ركلة جزاء بعد 11 دقيقة.

وبدا التوتر على نابولي الذي يطارد أول ألقابه في البطولة منذ 1990 سعيا للحصول على النقاط الثلاث التي كانت ستضيق الفارق مع ميلان المتصدر ولاحت أمام روما العديد من الفرص لمعادلة النتيجة في الشوط الثاني.

وكان نابولي في طريقه لتحقيق مبتغاه بعد انتهاء الوقت الأصلي قبل أن يفطر الشعراوي قلوب مشجعي نابولي في الوقت المحتسب بدل الضائع ليدرك التعادل.

وترك هذا التعادل نابولي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة من 33 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن ميلان المتصدر. واستمر روما خامسا برصيد 58 نقطة بعدما مدد سجله الخالي من الهزيمة في البطولة إلى 12 مباراة.

وقال لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي “نشعر ببعض المرارة لأننا سيطرنا على المباراة لفترات طويلة ثم واجهنا منافسا قويا تسبب لنا في مشاكل. نعتذر عن النتيجة النهائية .. الهدف الذي دخل مرمانا كان يمكن تجنبه بشكل كبير”.

وتعرض نابولي للهزيمة في مباراته السابقة على ملعبه أمام فيورنتينا لكنه بدأ مواجهة امس بشكل جيد أمام روما بعدما احتسب حكم الفيديو المساعد مخالفة في المنطقة لصالح هيرفينغ لوزانو.

وسجل إنسيني ركلة الجزاء بنجاح ليصبح نابولي الفريق الذي سجل أكبر عدد من ركلات الجزاء في المسابقات الأوروبية الخمس الكبرى (تسع ركلات جزاء).

وبعد ذلك، كانت أخطر فرص من نصيب روما، حيث أهدر المهاجم الإنقليزي تامي أبراهام ولورينتسو بليغريني قائد الفريق الزائر فرصتين خطيرتين بعد الاستراحة.

وسجل الشعراوي هدف التعادل قبل صفارة النهاية وبذلك يكون اللاعب الإيطالي قد سجل جميع أهدافه في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية هذا الموسم بعد الدقيقة 90.

ولم يكن مدرب روما جوزيه مورينيو سعيدا بعد المباراة ونال الحكم القسط الأكبر من غضبه لعدم منح فريقه ركلة جزاء في وقت متأخر وإشهار بطاقة حمراء لدانييل فوزاتو الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك بسبب احتجاجه.

وقال مورينيو لوسائل إعلام “بدا اليوم أنه من المستحيل بالنسبة لنا الفوز. الحكم جعلني في بعض اللحظات أشعر بالعار لمشاركتي في هذه المباراة. كانت هناك بطاقة حمراء للاعب (أليساندرو) زانولي ولم يحتسب ركلة جزاء ضد (نيكولو) زانيولو وحالات أكثر من ذلك بكثير. لقد سئمت هذا الأمر وأريد بعض الاحترام”.