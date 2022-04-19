نابل: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وارتفاع الحالات النشيطة إلى 99 حالة



سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل، أمس الاثنين، 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” إثر القيام ب48 تحليلا مخبريا، أي بنسبة تحاليل إيجابية تفوق 14 بالمائة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، صباح الثلاثاء، أن عدد الحالات النشيطة من المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 99 حالة من بينها 4 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية، مبينا أن نسبة استغلال أسرة الإنعاش بالقطاع العام قدرت ب10 و3 بالمائة بالنسبة لأسرة الأوكسجين في حين أنه لم يتم تسجيل أي حالة إيواء بالمؤسسات الصحية الخاصة بالجهة

وأبرز ، في هذا السياق، ان مجموع الوفيات المبلغ عنها جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بلغ 1635 حالة، وذلك على إثر تسجيل آخر حالة وفاة بمعتمدية قليبية بتاريخ 6 أفريل الجاري.

ويبلغ بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 72380 إصابة، في حين بلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 70646 شخصا.