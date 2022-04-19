قبلي: القيام ب2275 زيارة تفقد من قبل فرق المراقبة الاقتصادية والصحية خلال النصف الاول من شهر رمضان

اكد رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالادارة الجهوية للصحة بقبلي عماد بن صالح، صباح اليوم الثلاثاء ل”وات” انه تم خلال النصف الاول من شهر رمضان القيام ب2275 زيارة تفقد لمختلف الفضاءات التجارية والاسواق بكافة معتمديات الولاية

واشار المصدر ذاته الى انه تم خلال هذه الزيارات توجيه 6 انذارات كتابية مع تحرير 10 محاضر وحجز 47 كلغ من الخضر اضافة الى 183 كلغ من الغلال و26 كلغ من الاسماك، وشملت زيارات التفقد كافة القطاعات ومن بينها بالاساس 23 زيارة لمساحات كبرى و10 زيارات لمحلات مواد غذائية و49 زيارة للقصابين و20 زيارة للمخابز فضلا عن 72 زيارة لمحلات بيع الدواجن و12 زيارة لمحلات بيع المرطبات و24 زيارة لمحلات بيع الاسماك

وفي ذات السياق، تم اخضاع 135 عينة للتحاليل منها 37 عينة تم رفعها من المساحات الكبرى و12 من محلات القصابين و24 عينة من محلات بيع الدواجن الى جانب 21 عينة تم رفعها من مطاعم المؤسسات السياحية