القبض على 23 شخصا أجنبيا من أجل “احتياز الحدود خلسة”

ضبطت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بالكرنيش بصفاقس، الإثنين، 19 مجتازا من جنسيات بلدان إفريقية (جنوب الصحراء)، بسواحل سيدي منصور، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الثلاثاء.

وفي القصرين، احتفظت فرقة الارشاد الحدودي بتالة، أمس الإثنين، بشخص يحمل جنسية بلد إفريقي (جنوب الصحراء) من أجل “اجتياز الحدود البريّة خلسة من قبل أجانب”.

وحسب ذات المصدر، احتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور (سليانة) بشخصين من أجل “الدخول الى التراب التونسي خلسة من غير النقاط القانونية والإقامة بالتراب التونسي دون إقامة قانونية والمشاركة في ذلك”، وذلك إثر ضبطهما بجهة الكريب وحجز لديهما مبلغا ماليا.

كما احتفظ مركز الحرس الوطني بالقلعة الخصباء من ولاية الكاف بشخص يحمل جنسية بلد إفريقي (جنوب الصحراء) من أجل “اجتياز الحدود البرية خلسة”.