مندوب الطفولة بسيدي بوزيد يطلب من النيابة العمومية فتح بحث في حادثة تأبين طفلة داخل الحرم المدرسي

طلب المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسيدي بوزيد من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة فتح بحث حول شبهة التشهير بخصوصيات طفل وانتهاك حرمته الجسدية والتقصير والإهمال وتعريض الطفل الى مشاهد صادمة، وفق ما اكدته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، ان المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسيدي بوزيد اتصل بالنيابة العمومية بالجهة، وطلب منها تكليف السلطة الأمنية المختصة للبحث في حادثة تأبين طفلة داخل الحرم المدرسي.

وجاء تحرك المندوب الجهوي لحماية الطفولة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتعلق بتصوير عملية “تأبين” الطفلة المتوفاة هديل المرزوقي داخل الحرم المدرسي وأمام أعين التلاميذ القصّر وبحضور عدد غفير منهم.

وخلفت هذه الحادثة ردود فعل منددة في اوساط جمعيات حماية الطفولة كما لاقت انتقادات كبيرة واستهجانا من الأولياء نظرا لتداعياتها على الذاكرة التربوية لأطفال المدرسة الذين كانوا ضحايا لهذه الواقعة.