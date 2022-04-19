بورصة تونس تقفل معاملات الثلاثاء على تراجع بنسبة 05ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس معاملات حصة، الثلاثاء، على منحى سلبي، وللحصة الثالثة على التوالي، لينخفض مؤشرها المرجعي بنسبة 05ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 43ر7231 نقطة، وسط حجم تداول جملي قدّر ب9ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، “التونسية للأوراق الماليّة”.

وحقق سهم البنك العربي لتونس افضل اداء خلال الحصة، وتطوّر بنسبة 6ر3 بالمائة وينهي الحصّة عند سعر 270ر2 دينار، في ظل معاملات بقيمة 140 ألف دينار.

ووزاد سعر سهم سيرياليس بنسبة 3ر3 بالمائة وانهى الحصّة عند سعر 220ر8 دينار، وسط معاملات بقيمة 60 الف دينار.

في المقابل، صنف سهم المغرب الدولي للإشهار في خانة الاسهم الاقل اداء خلال الحصة، بتراجع قيمته بنسبة 6،25 بالمائة ليقفل عند سعر 150ر0 دينار، في ظل معاملات هزيلة. وتدهور سعر السهم بنسبة 25 بالمائة منذ بداية سنة 2022

كما فقد سهم مجمع بولينا القابضة 2 بالمائة من قيمته وأقفل عند 800ر9 بالمائة، وسط معاملات بقيمة 43 الف دينار.

وتموقع سهم الشركة التونسية للبنك ضمن الاسهم الاكثر تبادلا خلال الحصة، ليستحوذ على 343 الف دينار من القيمة المبادلات. وتراجع سعر السهم ب2،4 بالمائة ليصل الى مستوى 3،610 دينار.