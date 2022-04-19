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قريبا سيشرع في شفط شحنة القازوال من السفينة المنكوبة ” اكسيلو”

2022/04/19 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قالت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي في تصريح أدلت به في اعقاب خرجة بحرية قامت بها بمعية المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية قابس عصام البنبلي الى الموقع الذي غرقت فيه السفينة التجارية
” اكسيلو ” ان الوضع لم يعد مخيفا وانه سيشرع قريبا في شفط شحنة هذه السفينة من مادة القازوال في احسن الظروف.
وبينت الوزيرة ان عملية شفط مادة القازوال التي تسربت بكمية ضعيفة من السفينة المنكوبة والتي تم تطويقها بالحواجز العائمة متواصلة وان الغطاسين بصدد تحديد المكان الذي ستتم فيه عملية الشفط معبرة عن تقديرها للعمل الهام والجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش والحرس الوطنيين والديوانة والبحرية التجارية واعوان الميناء التجاري بقابس في التعامل مع هذا الحادث البحري.
وكانت الشيخاوي قد عاينت قبل ذلك كمية القازوال التي تم امتصاصها يوم أمس بتجهيزات معدة لذلك بموقع غرق السفينة المنكوبة الذي تم تطويقه بحواجز عائمة للحيلولة دون تلوث البحر بتلك المادة.

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