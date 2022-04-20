ملبورن تستضيف مباراة ودية بين البرازيل والأرجنتين في 11 جوان القادم

تستضيف ملبورن الأسترالية مباراة ودية بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في 11 جوان المقبل ضمن استعداداتهما لنهائيات مونديال قطر 2022، وذلك وفق ما أعلن وزير السياحة المحلي مارتن باكولا اليوم الأربعاء.

وقال باكولا لإذاعة “3 أي دبليو” المحلية “قيل لنا بأنها مباراة تحضيرية هامة لكأس العالم ونتوقع بالتالي أن يرسلا فريقين قويين جداً”.

وسبق للبرازيل والأرجنتين اللتين تأهلتا الى نهائيات قطر المقررة نهاية العام بإنهائهما تصفيات أمريكا الجنوبية في المركزين الأول والثاني على التوالي، أن تواجها وديا في ملبورن قبل خمس سنوات حيث احتشد قرابة 95 ألف متفرج في مدرجات ملعب “أم سي جي” لمشاهدة “لا ألبيسيليستي” يفوز 1-صفر.

وقال مروج المباراة أنتوني بلوتش من شركة “بيتش إنترناشنل” إنه “بعد النجاح الذي حققته مباراة البرازيل والأرجنتين في عام 2017، كنا عازمين على إعادة الـسوبركلاسيكو الى ملبورن”، فيما اعتبر باكولا أن “مباراة من هذا العيار ستوجه أنظار الملايين نحو ملبورن وتجذب آلاف الزوار الى (ولاية) فيكتوريا”.

ولا تزال هناك مباراة “عالقة” بين الغريمين التقليديين من الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية بعد توقفها في سبتمبرالماضي، نتيجة دخول السلطات الصحية البرازيلية الى الملعب لاتهامها أربعة لاعبين أرجنتينيين بمخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

وتقام نهائيات مونديال قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وقد وقعت البرازيل ضمن المجموعة السابعة بصحبة صربيا وسويسرا والكاميرون، فيما جاءت الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع السعودية والمكسيك وبولونيا.